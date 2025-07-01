В розетках уже не 220. Что нужно знать украинцам об изменениях стандарта напряжения с 1 июля

Что надо знать об изменениях

Решение об изменении стандарта напряжения еще в середине апреля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С 1 июля допустимый диапазон напряжения составляет от 207 до 253 вольт (то есть ±10% от нового стандарта). Требование должны реализовать все облэнерго, в том числе и те, которые работают в прифронтовых регионах.

Эксперты считают, что переход на новый стандарт напряжения приблизит Украину к европейским нормам и поможет улучшить качество электроснабжения.

Стабильное напряжение:

уменьшит риск поломки техники, которая чувствительна к перепадам тока;

позволит реже использовать стабилизаторы.

Сложно ли перейти на новый стандарт

В компаниях "Українські розподільні мережі" и "ДТЕК Мережі" уверяют: переход технически несложный, ведь большинство трансформаторов уже имеют возможность настройки нужного уровня. Проблема - в общем износе сетей и повреждениях из-за обстрелов.

В приграничных зонах восстановление поврежденных линий часто осложняется из-за опасности и потребности в разрешениях военных. В то же время в Сумской области, несмотря на сложную ситуацию с обстрелами, успели модернизировать критические узлы, чтобы переход состоялся без перебоев.

Выдержит ли бытовая техника 230 В

Новый стандарт допускает отклонения напряжения в пределах от 207 до 253 В, а современная бытовая техника адаптирована к такому диапазону. Поэтому переход не должен вызвать трудностей у потребителей.

"Проблемы могут возникать с очень старым оборудованием, но оборудование, спроектированное для работы на 220 вольт, имеет достаточный запас прочности и диапазон регулирования для работы при номинальном напряжении 230 вольт", - пояснили в "Українські розподільні мережі".

Украинцам, которые дома используют реле напряжения стоит проверить его настройки после изменения стандарта и выставить диапазон от 207 до 253 вольт, чтобы оно не выключало электричество зря.