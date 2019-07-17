Rozetka та поштовий оператор Justin запустили безкоштовну доставку

Компанії лише нещодавно оголосили про початок співпраці, а вже зараз здивували масштабною акцією.

З 17.07 до 31.07 доставка акційних товарів з інтернет-супермаркету Rozetka у відділення Justin буде абсолютно безкоштовною.

Клієнти Rozetka зможуть скористатися акцією та забрати свої товари у відділеннях Justin в мережах супермаркетів: “Сільпо”, “Фора”, “Fozzy”, “Novus” та багатьох інших.

Відзначимо, що вже працює близько 500 поштових відділень Justin по всій країні, які розташовані у популярних та зручних для клієнтів локаціях.

“Наша робота із Rozetka набирає оберти. Тиждень тому ми оголосили про офіційний старт, задоволені якістю нашої синергії та хочемо зробити життя клієнтів ще приємнішим та зручнішим. Два тижні доставка буде безкоштовною. Думаю, це гарна можливість кожному українцю відчути на собі переваги нашого сервісу” – прокоментував старт акції генеральний директор Justin Юрій Авдиш.

У прес-службі Rozetka відзначили: “Ми лише почали доставляти замовлення наших клієнтів у відділення Justin, а вже бачимо неабиякий інтерес у клієнтів до нової можливості. Щоб якомога більше клієнтів змогли протестувати новий спосіб доставки, ми і запускаємо до кінця липня безкоштовну доставку до відділень Justin”.

Довідка

«JUSTIN» (ТОВ «Джаст Ін») — українська компанія, заснована у 2017 році, оператор на ринку експрес-доставки, входить до однієї з найбільшої української торгово-промислової групи (ТПГ) Fozzy Group, яка керує торговельною мережею та такими брендами, як Сільпо, Фора, Fozzy, RIngoo, Trash!. Відділення Justin також знаходяться в мережах: Novus, Фуршет та інших супермаркетах та ТРЦ.

Відділення «JUSTIN» називаються поштомаркетами — це маркетплейс, супермаркет послуг, в якому доступні як традиційні поштові послуги, так і фінансові — видача карток, оформлення страховок, кредитування тощо.