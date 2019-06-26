Розенко назвав кілька кандидатур на глав ОДА

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів обласних державних адміністрацій, внесених від Офісу президента Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, дані кандидатури будуть внесені на посади у ході сьогоднішнього засідання Кабміну.

"Сьогодні на засідання уряду від Адміністрації президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА... Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?" - написав віце-прем’єр.

Зокрема, за даними Розенка, главою Донецької ОДА пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської ОДА - Ігоря Бондаренка, Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна, Луганської ОДА - Віталія Комарницького, Львівської ОДА - Маркіяна Мальського, Одеської ОДА - Андрія Андрейчикова, Херсонської ОДА - Юрія Гусєва, Черкаської ОДА - Ігоря Шевченка.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів облдержадміністрацій утрьох областях. Так, новим головою Черкаської обласної державної адміністрації Зеленський призначив Тараса Висоцького, керівником Рівненської обласної державної адміністрації став Ігор Тимошенко, а Житомирську обласну державну адміністрацію очолив Ярослав Лагута.

Раніше Зеленський звільнив попередніх глав Черкаської, Житомирської та Рівненської облдержадміністрацій Олександра Вельбівца, Ігоря Гундича і Олексія Муляренка.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 червня Зеленський звільнив 15 голів ОДА: були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей .

Також президент призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій: Чернігівської, Хмельницької, Сумської, Тернопільської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської.