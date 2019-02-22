Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК

Його чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пригласило для дачи объяснений по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" народного депутата Украины Борислава Розенблата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК в Facebook.

Как отмечается, Розенблата ждут в НАПК для дачи объяснений по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 25 февраля с 14:00 до 18:00 или 26 февраля с 16:00 до 18:00.

Кроме того, для в НАПК пригласили:

Кузар Елену Викторовну, главного врача ГУ "Ильичевская бассейновая больница на водном транспорте МОЗ Украины" (для дачи объяснений по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном положении);

Клименко Николая Федоровича, председателя Броварской районной администрации Киевской области для дачи объяснений по признакам невыполнение законных требований Национального агентства);

Поповская Инну Петровну, директора юридического департамента Одесского городского совета (для дачи объяснений по признакам невыполнение законных требований Национального агентства);

Калабухову Ольгу Анатольевну, бывшую судью Веселовского районного суда Запорожской области для дачи объяснений по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации по 2017 год);

Кудрявского Владимира Ивановича, депутата Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области для дачи объяснений по признакам представление недостоверных сведений в декларации)

В НАПК отмечают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

РБК-Украина писало, что Киевский апелляционный суд направил "янтарное дело" в отношении обвиняемых в коррупции народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова в Печерский районный суд Киева.

Отметим, 19 июня 2017 в ресторане в присутствии Розенблата задержали его охранника с сумкой, где якобы был очередной транш в сумме 200 тыс. долларов, переданный агентом Национального антикоррупционного бюро.