Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК

Його чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пригласило для дачи объяснений по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" народного депутата Украины Борислава Розенблата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК в Facebook.
Как отмечается, Розенблата ждут в НАПК для дачи объяснений по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 25 февраля с 14:00 до 18:00 или 26 февраля с 16:00 до 18:00.
Кроме того, для в НАПК пригласили:
В НАПК отмечают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
РБК-Украина писало, что Киевский апелляционный суд направил "янтарное дело" в отношении обвиняемых в коррупции народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова в Печерский районный суд Киева.
Отметим, 19 июня 2017 в ресторане в присутствии Розенблата задержали его охранника с сумкой, где якобы был очередной транш в сумме 200 тыс. долларов, переданный агентом Национального антикоррупционного бюро.