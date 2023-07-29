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"Раздутая история": Путин цинично ответил на обвинения в похищении украинских детей

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что РФ не похищала украинских детей, а якобы пыталась спасти из-под обстрелов.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по поводу саммита Россия-Африка, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Диктатор заявил, что "история" с похищением детей "была раздута".

"Вы знаете: никакого похищения не было, были действия, направленные на спасение детей из зоны боевых действий. Что же детские дома оставлять под ударами артиллерии?" - заявил он.

Похищение украинских детей

После оккупации некоторых регионов Украины РФ активно депортирует оттуда детей на свою территорию. Часто их вывозят под видом "оздоровления", однако назад их уже не возвращают. Таким образом, по данным первой леди Украины Елены Зеленской, Россия вывезла около 19,5 тысячи детей.

Именно из-за таких действий Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и его омбудсменки Марии Львовой-Беловой.

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