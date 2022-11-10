Раздавали паспорта РФ. СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов Херсонской и Луганской областей

СБУ разоблачила еще пятерых коллаборантов из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей. Они принудительно раздавали паспорта РФ и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецслужбу.
Среди них коллаборантка, которая согласилась выполнять решение военного руководства РФ и заняла должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области".
Находясь на "должности", она участвовала в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов РФ.
"Установлено, что раньше она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам", - рассказывают в СБУ.
Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций вблизи Херсона.
С начала учебного года коллаборантка активно "восстанавливала" работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников "русского мира", которые хотели бы работать под ее "руководством". Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с "новой властью", предлагая им взятки.
О результатах преступной деятельности она докладывала своим российским кураторам из-за направления в РФ "отчетной" документации.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководительница отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным органам.
Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей "военкоматов ЛНР".
"Приспешники агрессора организуют принудительную мобилизацию местных жителей в ряды захватчиков, в том числе в так называемую "народную милицию". Для этого людей похищают и незаконно лишают их воли, а в случае отказа - угрожают убийством", - говорится в сообщении.
Также разоблачен бывший "чиновник" одного из химзаводов области, который согласился на предложение оккупантов стать "мэром" Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок ВС РФ по восточному направлению.
В рамках уголовных производств за:
ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Трем фигурантам уже доложено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.
Как сообщалось, еще пять участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" были приговорены к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет тюрьмы, еще один - 10.
К тому же, контрразведка Службы безопасности провела в Киеве и Сумской области многоэтапную спецоперацию, во время которой нейтрализовала диверсантов ФСБ.
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