Раздавали паспорта РФ. СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов Херсонской и Луганской областей

Среди них коллаборантка, которая согласилась выполнять решение военного руководства РФ и заняла должность так называемого "председателя военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области".

Находясь на "должности", она участвовала в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов РФ.

"Установлено, что раньше она была чиновницей одного из горсоветов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам", - рассказывают в СБУ.

Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" одной из оккупационных администраций вблизи Херсона.

С начала учебного года коллаборантка активно "восстанавливала" работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников "русского мира", которые хотели бы работать под ее "руководством". Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с "новой властью", предлагая им взятки.

О результатах преступной деятельности она докладывала своим российским кураторам из-за направления в РФ "отчетной" документации.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководительница отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным органам.

Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей "военкоматов ЛНР".

"Приспешники агрессора организуют принудительную мобилизацию местных жителей в ряды захватчиков, в том числе в так называемую "народную милицию". Для этого людей похищают и незаконно лишают их воли, а в случае отказа - угрожают убийством", - говорится в сообщении.

Также разоблачен бывший "чиновник" одного из химзаводов области, который согласился на предложение оккупантов стать "мэром" Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок ВС РФ по восточному направлению.

Следствие

В рамках уголовных производств за:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Трем фигурантам уже доложено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.