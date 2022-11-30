Раздавала людям "помощь" в рублях. В Харьковской области задержали приспешницу оккупантов

В июне женщина заняла фейковую должность "исполняющего обязанности помощника начальника отдела" в так называемом "Кондрашевском территориальном отделе временной военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Колаборантка выдавала односельчанам справки, чтобы они получили единовременную денежную "помощь" в размере 10 000 российских рублей. Главной целью ее деятельности было создать облик "порядка" во время оккупации населенного пункта. Для этого "начальница" организовывала выдачу хозяйственного инвентаря и указывала людям убирать территорию села.

Женщину задержали и объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.