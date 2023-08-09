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Разблокировка портов увеличит на треть объем нынешних поступлений в бюджет, - ICC Ukraine

Фото: разблокировка портов даст дополнительно до трети нынешних бюджетных доходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Восстановление работы портов и обеспечение экспорта всех видов продукции поможет в восстановлении украинской экономики и обеспечит работой едва работающие мощные отрасли. Это позволит Украине увеличить на треть объем нынешних поступлений в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

"Если порты будут разблокированы для всех видов продукции, то по подсчетам нашей аналитической группы дополнительно бюджет может получать от 30% до 35% до того, что у нас есть. Это мощный вариант", - подчеркнул Щелкунов.

Он также отметил, что Украина сильна не только аграрной отраслью - от заблокированных портов страдают другие мощные отрасли, которые могли бы приносить Украине миллиарды в бюджет.

"Мы не можем зациклиться на зерне. Что делать другим - металлургии, горнообогатительной отрасли? Они страдают, работают кто на 35%, кто на 55%. Украинская продукция пользуется спросом в мире, и если бы мы могли использовать порты для экспорта всех товаров, это дало бы толчок для развития сильнейших 3-5 отраслей. И они могут давать миллиардную прибыль и обеспечивали поступления в бюджет", - подчеркнул Щелкунов.

Напомним, по данным Федерации работодателей транспорта Украины, разблокирование морских портов для всех видов продукции станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.

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