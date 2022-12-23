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Разблокирование портов увеличит объемы валютных поступлений и налогов в бюджет, - Рыженков

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Пятница 23 декабря 2022 15:00
Разблокирование портов увеличит объемы валютных поступлений и налогов в бюджет, - Рыженков Фото: разблокирование портов увеличит объемы валютных поступлений и налогов в бюджет (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Разблокирование работы черноморских портов и восстановление логистики станет главным оптимистичным фактором для экономики Украины в 2023 году, ведь станет толчком для ее активного развития. Поэтому в интересах Украины - восстановить работу портов еще до окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью НВ.

"Восстановление работы черноморских портов еще до победы в войне позволит всему украинскому бизнесу увеличивать мощности производства, наращивать объемы экспорта сырья и металлопродукции. Это приведет к значительному росту украинского экспорта, валютным поступлениям в страну и налогам в бюджет", - пояснил Рыженков.

Он также напомнил, что до войны именно горно-металлургический комплекс формировал обеспечивал приток валюты в страну, благодаря чему курс гривны сохранял стабильность.

"Основу сильной национальной валюты и положительного торгового баланса страны формировал именно ГМК. Поэтому решение вопроса экспорта для отрасли - крайне важно для страны", - резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее руководители трех морских портов - "Южный", "ТИС-Уголь" и "ТИС-Руда" - попросили президента распространить разблокировать морские порты, и расширить действие "зернового коридора" на металлопродукцию.

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