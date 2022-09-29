Без разблокировки портов получить налоги от металлургов в бюджете-2023 невозможно, - эксперт

По его словам, в проекте бюджета на 2023 год правительство предварительно закладывает поступления от железорудной ренты в размере 5,4 млрд гривен в государственный и еще 2,3 млрд гривен в местные бюджеты, то есть совокупно 7,7 млрд. Однако, по мнению эксперта, данный прогноз крайне оптимистичен: в 2021 году бюджет получил лишь чуть большую сумму от ренты - 8,07 млрд грн.

При этом реальная ситуация в отрасли крайне критична: нет внутреннего спроса, отрасль в среднем загружена на 15% от своих довоенных мощностей, выплавка стали за 8 месяцев 2022 сократилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и т.д.

"Увеличение объемов экспорта может способствовать возобновлению производства металла и железорудного сырья, но в условиях блокирования морских портов для продукции ГМК на это не стоит надеяться. Учитывая значительно более длинные маршруты к западным пограничным переходам, по сравнению с транспортировкой в южные порты, а также на многократное повышение тарифов Укрзализныци - логистические расходы предприятий ГМК с прошлого года увеличились в 4-6 раз, что существенно влияет на себестоимость, а значит и на конкурентоспособность нашей продукции на западных рынках. Отрасль давно работает в убыток, доходы предприятий покрывают лишь 50-80% переменных расходов, даже при среднем загружении на 15%", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, для увеличения налоговых и валютных поступлений государство со своей стороны должно поддержать саму отрасль, по крайней мере, ослабив логистическую нагрузку, в том числе путем договоренностей о разблокировании портов для продукции ГМК.