Разблокировка портов позволит сохранить торговые позиции на мировых рынках, - эксперт

"Экспорт - валютная выручка для страны, которая держит нашу экономику. Если мы сейчас, например, разблокируем порты, то только ГМК по году даст примерно 8 миллиардов долларов плюсом. И это для страны - самое главное", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, стоимость логистики для металлургических компаний выросла в 4-5 раз. В то же время, конкуренция на мировом рынке никуда не делась, и есть ряд компаний, желающих занять позиции, которые теряет Украина. Поэтому главная задача сейчас - удержаться на этих позициях.

"ГМК до войны - одна из крупнейших отраслей Украины. Она как раз обеспечивала украинской экономике приток валюты. Поэтому вопрос разблокирования портов - один из самых главных на сегодня. И мы готовы, конечно, помогать в решении, вместе с государством сделать все, чтобы это наконец-то стало возможно", - резюмировала она.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.