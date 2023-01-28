Разблокировка морских портов поможет Украине сохранить позиции на мировом рынке, - эксперт

"Мы видим по зерновой инициативе, насколько это важна поддержка для нашего аграрного сектора. Но для нас важна также и другая продукция, которую мы можем реализовывать - например, металлургии и других отраслей. Украина от возобновления экспорта сможет получить $20 миллиардов, это значительная сумма. Но мы должны понимать, что это поможет восстановить цепочки от производителя, от покупателя, от поставщика. Поэтому, если считать в более широком контексте, то это будет даже большая сумма", - заявил Петренко.

По его мнению, блокада портов привела не только к потере доходов, но и разрыву привычных логистических цепочек. Это, в свою очередь, привело к потере части клиентов, начавших искать новых поставщиков и рынки сбыта.

"Когда клиенты вкладываются в новую инфраструктуру, возврат к старой инфраструктуре, скорее всего, может быть даже нерентабельным. И в далекой перспективе это для нас будет еще больший удар, даже чем самое российское вторжение! Ведь нам придется заново налаживать сотрудничество, привлекать новые инвестиции "А альтернативы, будем откровенно говорить, по многим моментам может не быть. Именно поэтому очень важно сохранить эти цепочки", - добавил он.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.