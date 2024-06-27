Разбираемся в секретах даунсайзинга: какой по объему двигатель для авто лучше

Почему эта тема в наши дни особенно актуальна? Потому что мы видим сосуществование моторов разных концепций – с одной стороны, классических атмосферников более или менее большого объема и модных малообъемных двигателей с наддувом – с другой. Причем этих форсированных детей объемом 0,9 – 1,2 л устанавливают не только в суперкомпактные машины для города, но и под капоты больших седанов D-класса и массивных кроссоверов. И как ни странно, эти уважаемые машины с такими двигателями ездят пусть не супербыстро, но вполне прилично. Тем не менее, есть у медали даунсайзинга и оборотная сторона, о которой нужно упомянуть.

Отметим, что в этот раз мы не будем говорить о действительно больших агрегатах объемом более 2,5 – 3,0 литра. Ведь в настоящее время это несколько специфическая категория моторов, которая касается уже не столько средств передвижения в чистом виде, сколько средств самоутверждения владельцев и маркеров их статуса.

Двигатели малого объема

Современные моторы маленького объема – порядка 0,9 – 1,0 л, иногда 1,2 – 1,4 л, относят к условной категории так называемого даунсайзинга (от английского downsizing – уменьшение размера). Речь идет о бензиновых моторах, которые часто имеют не традиционные четыре цилиндра, а три, а то и два. Автопроизводители начали массово выпускать их ради понижения себестоимости автомобилей. Имея целый комплекс сложных систем, на ходу они ведут себя более или менее адекватно. А при правильном пользовании еще и экономят владельцу деньги на горючем.

Но потому, что практически все время эти агрегаты трудятся с полной отдачей, они быстрее вырабатывают свой ресурс. К тому же, поскольку такие моторы уже незаметно приблизились к категории одноразовых изделий, конструкторы решили не предусматривать для них возможности капитального ремонта. Да и текущие и средние ремонты таких моторчиков непросты, ведь требуют особой квалификации мастеров и дорогих компонентов.

Еще несколько лет назад в Украину официально машин с такими моторами не завозили, но со временем и наш потребительский рынок начинает привыкать к даунсайзингу – тем более что у многих уважаемых производителей выбор моделей с "большими" моторами ограничен.

Полнолитражные двигатели

Легковые двигатели классического объема, спроектированные в последнее десятилетие, тоже уже не имеют ресурса в полмиллиона километров, но при правильной эксплуатации они так долговечны. При этом чаще всего им можно устроить капитальный ремонт. Если это бензиновый двигатель, заявленный производителем расход топлива может быть больше вышеупомянутых даунсайзинговых моторов аналогичной мощности.

Но важно отличие большего по литражу двигателя: все свои характеристики он как правило демонстрирует в более широком диапазоне оборотов. То есть для экономии горючего или поддержания высокой динамики его не следует тщательно держать на определенных оборотах, постоянно сверяясь с тахометром. И при полной погрузке машина с большим мотором не так заметно теряет динамику и экономичность, как это имеет место с даунсайзинговыми двигателями.

Что касается дизелей, то почти все они так и не покинули сегмент "полного литража", чаще имея объем порядка 1,5 - 2,0 л. По определенным причинам именно они в наше время сохраняют самую большую из всех легковых моторов долговечность. Они же поражают экономичностью, не достижимой массовых бензиновых моторов – реальный расход загруженного авто С-класса в среднем на маршруте может составлять 4,5 – 5,1 л/100 км. Хотя в случае ремонта современного дизеля владельца ждут большие затраты на комплектующие.

Кратко

Итак, если вы рядовой потребитель без особых драйверских амбиций и приобретаете новую машину в автосалоне, особой разницы нет – микролитражный двигатель можно выбирать, потому что на первый десяток лет вам его однозначно хватит. А вот подержанное авто лучше выбирать с классическим мотором полного литража, который лучше переносит длительную эксплуатацию и в большей степени подлежит ремонту. Хотя это не значит, что большой мотор можно покупать "не смотря" – тщательная диагностика при покупке все равно нужна.