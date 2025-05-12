Разбираем кроссовер: преимущества и недостатки таких авто

Кроссовер - это автомобиль, который занимает место на границе двух классов, имея признаки обеих категорий. Поэтому если говорить о наиболее популярных у нас кроссоверах-внедорожниках, то это - нечто среднее между внедорожником и семейным автомобилем типа хэтчбек или универсал.

То есть с одной стороны, это и не легковушка для ровного асфальта, но и не суровый "проходимец" для глубоких колей, сугробов, грязи и косогоров. Создавая современный класс кроссоверов, инженеры забрали у реального внедорожника его главные внедорожные преимущества, оставив второстепенные признаки - и добавили к ним некоторые сугубо легковые характеристики.

Полный привод на кроссовере: есть, но какой?

Трансмиссия 4х4 сегодня есть не более чем на половине кроссоверов, выполненных во внедорожном форм-факторе. Но даже там, где полный привод есть, он не дает машине больших внедорожных возможностей. Ведь на косоверах 4х4 нет раздаточной коробки, механического подключения всех четырех колес.

Следовательно, полный привод здесь активируется через муфты того или иного типа, но в большинстве случаев такая система не может работать дольше десяти-пятнадцати минут. Большинство муфт быстро перегреваются, и машина не может, например, выбраться даже из неглубокого сугроба или с нерасчищенной парковки. К тому же часто подключение режима 4х4 автоматическое, и происходит вне воли водителя, да иногда еще и с опозданием, когда колеса уже начали закапываться в грязь или снег.

Зато у некоторых "кроссов" есть помощники, которые электронным путем имитируют такой полезный внедорожный арсенал как блокировка дифференциалов и имеют режим блокировки муфты вместо жесткого подключения второй оси.

Геометрическая проходимость

Не способствуют внедорожным качествам кроссоверов и остальные важные параметры: их клиренс, углы въезда-съезда, ходы колес вверх-вниз недостаточны для конкретного бездорожья. Хотя следует признать, что в целом геометрическая проходимость кроссовера лучше данных семейного универсала или, скажем, хэтчбека.

Так, к позитиву можно отнести то, что кроссоверы имеют увеличенный по сравнению с легковушками клиренс (до 17 - 20 см), большие колеса, защищенные накладками и "подрезанные" снизу бамперы. Помогает преодолевать хотя бы символическое бездорожье и плохие дороги высокая посадка водителя.

Преимущества кроссоверов перед внедорожниками

Поскольку кроссовер большинством потребителей воспринимается как упрощенный вариант внедорожника, умышленным будет показать не только недостатки "кроссов" на фоне последних, но и плюсы.

Более доступная цена. Поскольку конструкция кроссоверов проще, они имеют меньшую себестоимость. На надежности машины это не отражается.

Лучшая приспособленность к скоростному движению. Меньшая масса, небольшой клиренс и соответственно более низкий центр тяжести положительно влияет на устойчивость кроссоверов при движении на скорости, да и при маневрировании в целом.

Более высокий уровень комфорта (не всегда). Меньше агрегатов трансмиссии - меньше факторов, которые создают лишние шумы и вибрации. Даже дешевые кроссоверы обычно более комфортные, чем серьезные внедорожники.

Лучшая экономичность. Естественно, что расход топлива у более легкой машины будет меньше. К факторам экономичности добавляются отсутствие дополнительных агрегатов трансмиссии и меньшие по диаметру и весу колеса, которые мотору будет легче раскручивать при каждом ускорении.

Вкратце

В большой степени внедорожник-кроссовер - имиджевая вещь, порождение маркетинговых поисков ведущих автопроизводителей. Но есть и то, что действительно можно считать преимуществами этого класса авто - несколько лучшая приспособленность к плохим (неровным) дорогам и большая уверенность при движении по проселочным дорогам. Наличие привода 4х4 усиливает эти два "эффекта". А если говорить о недостатках этих машин на фоне обычных легковушек, то будут заметны большие расходы на содержание и меньший багажник. Тем не менее, как бы там ни было, прирост продаж кроссоверов происходит за счет именно обычных семейных машин.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild, "AutoBild Все ведущие" и Autocentre.