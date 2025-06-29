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Разбили шведок и вышли в финал: женская сборная Украины поборется за титул Золотой Евролиги-2025 по волейболу

Энгельгольм, Воскресенье 29 июня 2025 09:19
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Разбили шведок и вышли в финал: женская сборная Украины поборется за титул Золотой Евролиги-2025 по волейболу Фото: "Сине-желтые" третий раз в истории сыграют в финале турнира (CEV)
Автор: Андрей Костенко

28 июня женская сборная Украины по волейболу оформила уверенную победу над командой Швеции в полуфинальном матче Золотой Евролиги-2025. Впереди - решающая игра с Венгрией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Золотая Евролига-2025, женщины, полуфинал

Украина - Швеция - 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Реванш за групповой этап

Турнир Финала четырех в этом году проходит в Энгельхольме (Швеция). Хозяйки подходили к полуфинальному матчу в статусе фавориток, ведь на групповом этапе именно они нанесли украинкам единственное поражение (0:3).

Но в этот раз подопечные Якуба Глушака выдали безупречный поединок и взяли убедительный реванш, добыв путевку в главный финал.

Украинки с первых минут захватили инициативу и контролировали первый сет, выиграв его с комфортным отрывом - 25:19. Во второй партии уже шведки смогли повести в счете (16:10), однако украинская команда продемонстрировала характер: догнала соперниц и завершила сет в свою пользу - 25:20. В третьем сете борьба шла до середины партии, но концовка снова осталась за "сине-желтыми" - 25:18.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Анна Артышук, которая набрала 20 очков.

Где и когда смотреть финал с Венгрией

В решающем матче Золотой Евролиги-2025 соперницами украинской сборной станет команда Венгрии, которая в своем полуфинале одолела Румынию со счетом 3:2.

Это будет третий финал Золотой Евролиги в истории женской сборной Украины. В двух предыдущих украинки побеждали: в 2017 и 2023 годах. Теперь команда имеет шанс в третий раз покорить турнир.

Финал состоится в воскресенье, 29 июня, в 20:00 по киевскому времени.

Трансляция - на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Ранее рассказали, как мужская сборная Украины в рамках Лиги наций впервые в истории одолела Японию.

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