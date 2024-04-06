Разбили колонну и затрофеили танк. "Азовцы" показали отражение штурма россиян под Тернами

Защитники отметили, что в результате боевой работы при отражении штурма противника на этом участке фронта потери войск РФ составили 11 единиц техники и более 50 солдат.

"Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении", - рассказали "азовцы".

Вместе с воинами 95-й бригады ДШВ они разбили колонну войск РФ. Также бойцы добавили, что российские десантники и экипажи бронетехники спасались бегством.

"В общей сложности в течение штурма уничтожено более 50 оккупантов. Позже, бойцы "Азова" захватили и безопасно доставили в тыл собственных сил новый Т-72Б3М", - добавили защитники.

Также "азовцы" показали видео этого провального российского штурма под Тернами. Когда именно он произошел - не уточняется, однако по данным мониторинговых групп это могло быть 2-4 апреля.

Ситуация на фронте

Напомним, российские захватчики зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, оккупантам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны Украины удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Времен Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

Ранее сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские войска имеют определенный тактический успех на Купянском и Лиманском направлениях. На других участках фронта ситуация напряженная, идут тяжелые бои.

Также 6 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что Сичеславские десантники в последние дни отразили самую массированную попытку России прорвать оборону на Авдеевском направлении. Бои и дальше продолжаются, а ситуация остается напряженной.