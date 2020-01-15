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"Рівнегаз Збут": споживання газу в області скоротилося на 22%

Новини » Енергетика     15.01.2020 - 18:10
"Рівнегаз Збут": споживання газу в області скоротилося на 22%
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зменшення обсягів споживання газу відбулося серед усіх категорій споживачів Рівненської області

Споживачі газу Рівненської області у 2019 році використали 224 млн куб. м природного газу. Це на 63 млн куб. м або на 22% менше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Рівнегаз Збут".

"Зменшення обсягів споживання газу відбулося серед усіх категорій споживачів Рівненської області. Зокрема, побутові споживачі у 2019 році використали 213 млн куб. м блакитного палива, що на 59 млн куб. м менше, ніж 2018 році. Бюджетні та промислові організації, що є клієнтами ТОВ "Рівнегаз Збут", скоротили споживання майже на 29%", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, це пояснюється такими основними причинами, як кліматичні зміни – плюсова температура в зимовий період, ширше застосування енергоощадних технологій та впровадження механізму монетизації пільг та субсидій.

"Відносно тепла погода впродовж опалювального періоду, як на початку, так і в кінці 2019 року сприяла зниженню об’ємів споживання газу. Щороку споживачі активніше використовують енергоощадні технології. Заощаджувати блакитне паливо також спонукає готівковий механізм компенсації пільг та субсидій", – розповідає директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

У прес-службі зазначили, що споживання газу до кінця поточного опалювального сезону залежить як від погодних умов, так і від тенденцій на ринку газу.

"На перший квартал та квітень 2020 року гарантована ціна на газ для всіх споживачів збігається з місячною на січень 2020 року і становить 6,913 гривень за тис. куб. м із ПДВ, але без вартості транспортування та доставки. Станом на 31 грудня 2019 року заяву про відмову від гарантованої ціни та бажання отримувати газ за ціною, яка визначається щомісячно, подали 210 клієнтів ТОВ "Рівнегаз Збут", - йдеться у повідомленні.

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