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"Рівнегаз" закликає споживачів подбати про стан газових мереж

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Рівне, Понеділок 08 листопада 2021 14:22
"Рівнегаз" закликає споживачів подбати про стан газових мереж Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року до аварійно-диспетчерськаої служби АТ "Рівнегаз" надійшло 8,8 тисяч викликів. З них 70% пов’язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах. Тому "Рівнегаз" закликає власників домоволодінь подбати про стан газових мереж у оселі для власної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початком опалювального сезону кількість аварійних заявок збільшується. Впродовж жовтня аварійно-диспетчерська служба АТ "Рівнегаз" виїжджала до споживачів 970 разів. За 10 місяців поточного року аварійники здійснили 8,8 тисяч виїздів за заявками від споживачів на "104". Це на тисячу більше порівняно із аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у 70% випадків газовики виявили та локалізували витоки природного газу на внутрішньобудинкових мережах.

"Найчастіше причинами витоків газу є несправний технічний стан газових мереж у будинках, використання застарілого газового обладнання або самовільна його заміна чи втручання у систему газопостачання" - повідомив технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

За словами прес-служби, для уникнення аварійних ситуацій власники будівель та споруд мають щороку проводити фахове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Послуги надаються спеціалізованою організацією АТ "Рівнегаз" на ринкових засадах. Те ж саме стосується встановлення, заміни та обслуговування газових приладів, яке мають здійснювати фахівці, а не самі споживачі чи їх знайомі.

"Однак, у більшості випадків, прибувши на виклик, бригади АДС констатують безвідповідальне ставлення власників домоволодінь до власної безпеки. Адже переважна частина з них не уклали договори на технічне обслуговування газових мереж", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що є свідомі споживачі, які подбали про безпеку - понад 6,8 тисяч споживачів газу області з початку року замовили послугу з технічного обслуговування газових мереж будинків у Оператора ГРМ АТ "Рівнегаз". З них майже 4,3 тисяч – власники приватних садиб, мешканці 240 багатоквартирних будинків та 2,3тис. підприємств, установ та організацій.

"Замовити послугу та сертифіковані газові прилади можна у 104.ua клієнтських просторах", - йдеться у повідомленні.

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Рівне Газ
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