ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівному "замінували" автовокзал: поліція порушила кримінальну справу

Новость на русском →
Рівне, Вівторок 14 вересня 2021 15:22
У Рівному "замінували" автовокзал: поліція порушила кримінальну справу Фото: у Рівному "замінували" автовокзал: поліція шукає зловмисників (rv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному повідомили про мінування автовокзалу на вулиці Київській. Правоохоронці обстежили будівлю станції. Вибуховий пристрій не виявлено. Порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Відзначається, що повідомлення про мінування автовокзалу надійшло в поліцію близько 12:30. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, спецпідрозділи поліції, медики і співробітники газової служби. З будівлі станції евакуювали десятки людей.

В результаті обстеження автовокзалу та прилеглої території вибуховий пристрій не виявлено. За фактом свідомо неправдивого повідомлення про мінування автовокзалу (ч. 1 ст. 259 КК України) порушено кримінальне провадження.

Поліція встановлює причетних до злочину. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: у Рівному "замінували" автовокзал: поліція шукає зловмисників (rv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Рівне
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку