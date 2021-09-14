У Рівному "замінували" автовокзал: поліція порушила кримінальну справу

У Рівному повідомили про мінування автовокзалу на вулиці Київській. Правоохоронці обстежили будівлю станції. Вибуховий пристрій не виявлено. Порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області .

Відзначається, що повідомлення про мінування автовокзалу надійшло в поліцію близько 12:30. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, спецпідрозділи поліції, медики і співробітники газової служби. З будівлі станції евакуювали десятки людей.

В результаті обстеження автовокзалу та прилеглої території вибуховий пристрій не виявлено. За фактом свідомо неправдивого повідомлення про мінування автовокзалу (ч. 1 ст. 259 КК України) порушено кримінальне провадження.

Поліція встановлює причетних до злочину. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: у Рівному "замінували" автовокзал: поліція шукає зловмисників (rv.npu.gov.ua)