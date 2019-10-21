У Рівному затримали рекетирів, які хотіли заволодіти 40 тоннами сої фермера

Фото: зловмисники захопили дві фури з соєю (rv.npu.gov.ua)

Вони заволоділи двома фурами з соєю, але спроба крадіжки не увінчалася успіхом

У місті Рівному затримали трьох зловмисників, які намагалися заволодіти 40 тоннами сої, які зібрав місцевий фермер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як зазначається, рейдери увірвалися на територію фермерського господарства, погрожуючи власнику і трьом працівникам фізичною розправою, і заволоділи двома вантажівками з соєю.

"Близько 19:20, 20 жовтня, на територію сільськогосподарського підприємства, де саме знаходився фермер і троє працівників, заїхали автомобілі. З них вийшли невідомі особи в балаклавах зі зброєю в руках та почали погрожувати фізичною розправою, після чого наказали водіям вантажівок їхати в напрямку автодороги "Київ-Чоп". Близько 21.00 співробітники сектору реагування патрульної поліції в селі Світанок зупинили транспортні засоби. У салоні знаходилися тільки водії, але зловмисники втекли", - йдеться в повідомленні.

У тому ж селі правоохоронці виявили трьох осіб, причетних до злочину. Це були троє мешканців Рівного 22, 24 і 21-річного віку. У них вилучили права, розкладні ножі, травматичні пістолети, балаклави, рукавички.

Зловмисників затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в СІЗО. Незабаром їм можуть повідомити про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 187 і 3 ч. с. 289 Кримінального кодексу України, за що передбачено позбавлення волі до 12 років.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документом передбачається одночасність вчинення нотаріальної дії та держреєстрації прав.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Дніпрі затримали рейдерів, захопили нерухомості на 23 млн гривень. Один із зловмисників мав доступ до державних реєстрів.