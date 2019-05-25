У Рівному затримали двох людей з плакатами за імпічмент Зеленського

У центрі Рівного на майдані Незалежності відбувся мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського, під час якого поліція затримала двох людей. Про це повідомляє місцеве видання UA: Рівне.

У поліції зазначили, що двоє місцевих жителів - 20-річний хлопець та 16-річна дівчина - проводили несанкціонований мітинг. В руках вони тримали плакати з написами "Імпічмент президенту" та "Не кумовство, а по-братськи".

Фото: учасники мітингу (UA: Рівне)

Працівники поліції склали адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Крім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст. 184 КУпАП.

Видання відзначає, що пізніше поліцейські повідомили, що "затримання як такого не було, мовляв, учасників акції запросили до міськвідділу". Всі матеріали скеровуватимуться до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, 22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка за менш ніж за добу набрала необхідних 25 тис. підписів для подальшого розгляду.

РБК-Україна писало, що голова АП Андрій Богдан 23 травня заявив, що зареєстрована на сайті президента України петиції про відставку Володимира Зеленського була розцінена в Адміністрації президента як жарт.