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У Донецькій області вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 14:15
У Донецькій області вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем, є загиблі
Фото: ДТП у Донецькій області (dn.npu.gov.ua)

В результаті аварії загинув водій легкового автомобіля та пішохід

У Донецькій області сьогодні вранці, 18 грудня 2018 року, вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем, внаслідок аварії загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько дев'ятої години ранку на перехресті вулиць О.Тихого та Тальяті в с. Олексієво-Дружківці.

"Рухаючись трасою Дружківка-Костянтинівка в с. Олексієво-Дружківка, водій вантажного автомобіля ГАЗ зіткнувся з легковиком "Хюндай-Гетц". Опинившись в цей момент на перехресті при повороті ліворуч, водій вантажівки не надав перевагу в русі легковому автомобілю, який рухався у зустрічному напрямку. Легковик винесло за межі проїзної частини, де він скоїв наїзд на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу, та в’їхав у стовп з опорою електропередач", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в результаті аварії загинув водій легкового автомобіля та 46-річна місцева мешканка.

За фактом аварії відкрито справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

У Донецькій області вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем, є загиблі

Фото: ДТП у Донецькій області (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області сьогодні вранці, 18 грудня 2018 року, зіштовхнулися два автомобіля, внаслідок аварії три людини загинули, ще три отримали поранення. 

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