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У Рівному власниця турагенства продавала підроблені ПЛР-тести: їй загрожує до 5 років в'язниці

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Рівне, П'ятниця 29 жовтня 2021 20:03
У Рівному власниця турагенства продавала підроблені ПЛР-тести: їй загрожує до 5 років в'язниці Фото: у Рівному власниця турагентства налагодила продаж підроблених ПЛР-тестів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному правоохоронці викрили власницю туристичного агентства, яка підробляла і продавала клієнтам негативні результати ПЛР-тестів на коронавірус. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції в Рівненській області

За даними слідства, власниця турагентства налагодила виробництво підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. Вона видавала їх від імені однієї з міських лабораторій, яка нібито проводила аналізи.

Вартість довідки про негативний результат тестування на коронавірус власниця агентства включала у вартість туру.

В ході обшуку в офісі турагентства правоохоронці виявили сім готових довідок про відсутність захворювання. У підробках була вказана дата на кілька днів вперед. Крім того, в ноутбуці підозрюваної були знайдені ще близько десяти таких довідок.

Вирішується питання про повідомлення 33-річній власниці турагентства підозри у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Їй загрожує покарання у вигляді п'ятирічного обмеження волі або в'язниця на той же термін.

У Рівному власниця турагенства продавала підроблені ПЛР-тести: їй загрожує до 5 років в'язниці

Фото: у Рівному власниця турагентства налагодила продаж підроблених ПЛР-тестів (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Рівне Міністерство внутрішніх справ України
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