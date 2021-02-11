У Рівному через снігопади та мороз на два дні закрили школи

"Міська комісія ТЕБ і НС вирішила, що 11 та 12 лютого в Рівному навчання у школах буде дистанційним. Школярі залишаться вдома, але навчатимуться завдяки мережі інтернет", - заявив міський голова.

Він також додав, що дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

"Це стосується лише цих двох днів тижня. Оскільки буде важка погода, то ми хочемо зменшити навантаження на транспортну та освітню інфраструктуру Рівного", сказав Третяк.

Крім того, мер закликав усіх роботодавців за можливості перевести своїх працівників на дистанційну роботу.

"Якщо є можливість, то хай ваш працівник працює з дому. Де це неможливо, то хай буде звичайний робочий день. Це лише рекомендація", - сказав він.