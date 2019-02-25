У Рівному обстріляли будинок голови міського суду

В результаті стрілянини ніхто не постраждав

В Ровно обстреляли дом председателя Ровенского городского суда и бросили во двор гранату. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Ровно.

Как отмечается, в результате взрыва гранаты РГД 5 был поврежден фасад дома. Кроме того, в направлении дома было осуществлено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. Пострадавших нет.

Фото: место стрельбы (rv.npu.gov.ua)

"Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, однако основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего. По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований за частью 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с места происшествия следователи изъяли осколки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Напомним, в среду, 30 января, в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. Полицейские задержали подозреваемого.