У Рівному розпочалось будівництво найбільшого на Західній Україні спорткомплексу

У Рівному розпочалось будівництво спорткомплексу в рамках програми президента "Велике будівництво". Спорткомплекс на 3000 глядацьких місць стане найбільшим подібним палацом спорту у Західній Україні.

Зазначається, що спорткомплекс буде максимально функціональним. У приміщенні матимуть змогу проводити тренування та змагання з різних видів спорту - баскетболу, волейболу, футзалу, гандболу, карате, боксу, боротьби, гімнастики, кікбоксингу та інших.

Також планується, що туди переїдуть секції обласної спортшколи олімпійського резерву, які зараз тренуються в неналежних умовах. Спорткомплекс буде адаптований для зайняття спортом для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

"Особливістю споруди буде те, що за потреби її можна трансформувати у концертний або виставковий зали. Мультифункціональна арена дасть можливість проводити заходи та події регіонального, державного та міжнародного рівня – бізнесові, культурно-розважальні та спортивні. Важливо, що до прокладених туди комунікацій у майбутньому зможуть бути підключені інші побудовані об’єкти інфраструктури - басейн, готелі, аквапарк тощо", - сказано у повідомленні.

Паралельно із виконанням будівельних робіт у спорткомплексі має розпочатися спорудження 50-метрового басейну. Це друга черга будівництва на Макарова.

Найближчий такий заклад розташований в Польщі.