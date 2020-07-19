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Під Рівним в аварії одна особа загинула та троє постраждали

Рівне, Неділя 19 липня 2020 22:51
Під Рівним в аварії одна особа загинула та троє постраждали
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Поблизу селища Клевань сталася потрійна ДТП

У Рівненському районі сьогодні, 19 липня, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу селища Клевань зіткнулися два автомобілі "ВАЗ" та іномарка Toyota.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

За даними поліції, водій автомобіля "ВАЗ" спочатку зіткнувся з попутнім аналогічним автомобілем, після чого виїхав на зустрічну смугу та протаранив Toyota.

В результаті аварії загинув водій одного з "Вазів", а його дружина та двоє дітей з травмами були госпіталізовані. Водій Toyota та його дружина лишилися на місці аварії, вирішувалося питання їх госпіталізації.

Обставини смертельної автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, потрійна ДТП сталася у Харкові сьогодні вдень; в результаті аварії постраждала родина з двома дітьми.

Крім того, на автодорозі Київ-Чоп автомобіль зіткнувся з фурою, яка рухалася на зустріч; водій та двоє пасажирів легкового автомобіля загинули.

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