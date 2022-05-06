У Рівненській області змінили час комендантської години

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів про нововведення на території регіону. Зокрема, змінився час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Рада оборони Рівненщини ухвалила низку рішень. Від 7 травня алкоголь продаватимуть довше, а з 10 травня – зміниться час комендантської години.

"Змінити час комендантської години з 23:00 до 5:00. Відповідні зміни вступають в дію з 10 травня. Відзавтра продовжили час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування з 11:00 до 21:00", – йдеться в рішенні.

Окрім того, військова адміністрація відреагувала на прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг. На всій території Рівненської області відновлять дорожні знаки обмеження максимальної швидкості, а в Дубенському та Рівненському районах – і назви населених пунктів на державних автошляхах.