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Рівненську область вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами

Окупанти вдруге обстріляли Рівненську область (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області вдруге за добу пролунали вибухи. Окупанти здійснили ракетний обстріл об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

За його словами, у Рівненському районі ППО зафіксували 4 ракетні удари з повітря. Українським військовим 3 ракети вдалося збити.

"З трьома ракетами наші Збройні Сили справилися. Четверта... Можливі збитки та руйнування, втрати уточнюються", - сказав Коваль.

Раніше ми повідомляли, що зранку окупанти завдали ракетних ударів по військовому полігону в Рівненській області.

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