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Над Рівненською областю вночі ППО збила дві ворожі цілі

Фото: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль (gordonua)
Автор: Марія Кучерявець

В Сили ППО збили вночі дві ворожі цілі вночі. Де саме це сталося і які саме цілі вразила протиповітряна оборона поки не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Доброго ранку, Рівненщино! Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети окупаційних військ. Внаслідок попадання уламків сталася незначна пожежа в одному із сіл.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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