У Рівненській області заявили про тиск місцевої влади на бізнес

Поки президент обіцяє створити ідеальні умови для роботи бізнесу в Україні, місцева влада в регіонах продовжує займатися тиском на бізнес. Про це заявили в компанії "ПП Західбуд" в Рівненській області, передає РБК-Україна.

Як повідомили в компанії, минулого тижня правоохоронні органи провели обшуки у директора компанії, яка займається наданням транспортних послуг будівельним компаніям. В результаті була заблокована діяльність самого підприємства, а також низки будівельних компаній, які співпрацювали з "Західбуд".

У компанії переконані, що прокуратура звернула увагу на їх підприємство напередодні тендеру, аби заблокувати її подальшу участь.

"Треба зазначити, що силовиками була заблокована робота ще низки будівельних компаній, які також хотіли відчути в вищезгаданому тендері. Адже в області тендери на будівництво доріг виграє лише одна фірма, яка, як кажуть місцеві бізнесмени, має пряме відношення до представників місцевої влади", - йдеться в заяві компанії.

Водночас, керівництво "Західбуд" зазначає, що в Рівненській області це вже не перший випадок, коли представники місцевої влади не дають можливість бізнесу брати участь у будівництві доріг.

Як стверджують у компанії з посиланням на дані Управління капітального будівництва, на момент обшуку у директора компанії й винесення обвинувачень, до них не було звернень від правоохоронців з приводу будь-яких незаконних дій у питанні будівництва доріг у Рівненській області.

"Останнім часом місцева влада Рівненської області затримує виплати по вже проведеним роботам у сфері будівництва не тільки доріг, але й інших соціальних об'єктів; практично паралізовано будівництво шкіл, дитячих садків", - додали в компанії, закликаючи центральну владу звернути увагу на те, що відбувається і навести порядок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області директора одного з підприємств підозрюють у розкраданні коштів при ремонті дороги, який завищив вартість виконаних робіт на майже 3 млн гривень.

Крім того, раніше у Рівненській області співробітники поліції запідозрили у сприянні незаконному видобутку бурштину.