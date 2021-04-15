В Рівненській області загорівся нелегальний притулок для тварин

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку.

О 16:42 пожежу було локалізовано, а о 17:32 ліквідовано. Жертв та постраждалих серед власників немає.

"Власниця оселі на території свого приватного господарства влаштувала притулок для тварин (котів та собак). Притулок для тварин офіційно не зареєстрований. Наразі скільки тварин загинуло з'ясовується", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено перекриття житлового будинку на площі приблизно 30 м.кв. приміщення кухні, речі домашнього вжитку, а також закопчено стіни у кімнатах будинку.

Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому видно та чути, як по території бігають собаки та коти. Очевидці стверджують, що частина тварин, ймовірно, згоріла в приміщенні.

У жовтні 2017 року власниця подвір'я тримала там 70 собак та 50 котів. Бездомних тварин їй звозили з усієї округи та підкидали в двір. Вона утримувала тварин за власний кошт.