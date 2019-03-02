В Рівненській області затримали військовослужбовця за збут вибухових речовин

Військовослужбовець був затриманий при спробі збуту понад 6 кілограм тротилу

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), во время проведения комплекса мер по противодействию незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия, блокировали сбыт военных средств поражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники Службы безопасности задокументировали двух гражданских лиц и военнослужащего одной из воинских частей, которые организовали сбыт взрывчатых веществ, которые были использованы во время утилизации боеприпасов.

"Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне при сбыте свыше шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов", - сообщили в СБУ.

Сообщается, что правоохранителями был установлен факт реализации почти 40 килограммов тротила и свыше 200 электродетонаторов. Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли 2 гранаты РГД-5 с запалами, а также более 100 электродетонаторов до тротиловых шашек.

"Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия в отношении сообщников злоумышленника.

Фото: задержание военнослужащего (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет. Работниками СБУ было установлено, что жители одного из приграничных районов Одесской области наладили контрабанду табачных изделий в регион с территории другого государства для дальнейшей перепродажи.