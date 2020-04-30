У Рівненській області виявили майже 30 нових випадків COVID-10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області від вірусу померла 67-річна жінка

У Рівненській області лабораторно підтвердили 27 нових випадків коронавірусу. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих коливається від шести до 75 років. Серед хворих мешканці Рівного, Рівненського району (с. Зоря, с. Містечко, с. Хотин, с. Бармакы), Сарненського району (с. Кричильськ, з.Степань, с. Камяне-Случанське), міста Березне, Дубровицького району (с. Залужжя) і села Здолбунів.

Таким чином, у Рівненській області зареєстровано 665 випадків захворювання COVID-19. З них вже 16 летальних і 66 осіб одужали.

"Сьогодні в Саранинскому ЦРЛ, на жаль, померла 67-річна жінка з Володимирецького району", - зазначив глава ОДА.

Він також додав, що зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 150 зразків. Всього з початку спалаху COVID-19 в Рівненській області ПЛР-методом перевірили 2576 осіб.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.