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В Ровенской области выявили почти 30 новых случаев COVID-10

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 22:19
В Ровенской области выявили почти 30 новых случаев COVID-10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области от вируса умерла 67-летняя женщина

В Ровенской области лабораторно подтвердили 27 новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст заболевших варьируется от шести до 75 лет. Среди заболевших жители Ровно, Ровненского района (с.Зоря, с.Городок, с.Хотын, с.Бармакы), Сарненского района (с.Кричильськ, с.Степань, с. Каменно-Случанское), города Березное, Дубровицкого района (с.Залужье) и села Здолбунов.

Таким образом, в Ровенской области зарегистрировано 665 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 16 летальных и 66 человек выздоровели.

"Сегодня в Саранинский ЦРБ, к сожалению, умерла 67-летняя женщина с Владимирецкого района", - отметил глава ОГА.

Он также добавил, что сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки COVID-19 в Ровенской области ПЦР-методом проверили 2576 человек.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.

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