СБУ затримала власного співробітника за вимагання хабара в 30 тис. доларів

СБУ затримала власного співробітника головного управління у Донецькій і Луганській областях за вимагання хабара. Він просив гроші за зміну можливого покарання іноземцю.
Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.
Співробітник СБУ вимагав у іноземця, проти якого було порушено кримінальне провадження, 30 тисяч доларів за зміну кваліфікації справи, а також за сприяння в укладенні договору про визнання винуватості та повернення вилученого майна.
Оперативники управління внутрішньої безпеки СБУ затримали співробітника в його квартирі в Краматорську, повідомили про підозру і провели обшук в приміщенні.
Ведеться розслідування за ч.4 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Раніше СБУ виявила схованку зі снарядами в Луганській області.
Також Служба безпеки повідомляла, що не допустила в Україну 41 людину, котрі пов'язані з екстремістськими організаціями в серпні і вересні.
Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила керівника НАН України на хабарі у 200 тисяч доларів.