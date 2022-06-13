В Вінницькій області автобус потрапив у смертельну ДТП
У Вінницькій області сталася ДТП за участі легкового автомобіля й пасажирського автобуса. Внаслідок аварії загинули 4 людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
Аварія сталася близько о 16:50 у селі Кунка, Гайсинського району. Легковий автомобіль під час руху зіткнувся з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага", який перевозив 11 пасажирів.
Внаслідок аварії загинули 3 людей, які перебували у автомобілі. Одного важкопораненого доставили до лікарні, однак він також помер.
"Для деблокації тіл залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - пише пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Берліні автомобіль в'їхав в групу людей. Внаслідок аварії загинув викладач, ще 14 студентів отримали поранення.
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