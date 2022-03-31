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У Рівненській області закликають не вмикати в оселях миготливого чи кольорового світла вночі

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Рівненська область, Четвер 31 березня 2022 17:54
У Рівненській області закликають не вмикати в оселях миготливого чи кольорового світла вночі Жителів Рівненщини закликають не вмикати світло вночі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб під час війни замаскувати власні домівки, слід не використовувати миготливого чи кольорового світла у темно пору доби. Зокрема, таким чином будинки стануть менш помітними для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Повідомляється, що на спецлінію 102 постійно телефонують громадяни з інформацією про використання світла вночі.

"Не припиняються дзвінки на спецлінію 102 щодо виявлення червоного, синього чи миготливого світла в оселях жителів області. Поліцейські реагують на кожен виклик, але після перевірки інформація не підтверджується", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, у когось на підвіконні стоїть роутер, і його лампочка постійно миготить, хтось вмикає нічник-проектор, а хтось використовує світильники із червоними лампами тощо.

Зокрема, у середньому за добу надходить 600 - 700 повідомлень, серед яких приблизно 20 - щодо виявлення специфічного світла у будинку.

Тому правоохоронці закликають громадян затемнити за можливості вікна на ніч шторами, ролетами тощо.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області судитимуть колаборанта. Волів очолити окупаційну владу.

Також ми писали, що окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно.

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