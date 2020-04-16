В Одеській області за добу зафіксували 20 нових випадків коронавірусу

За тиждень кількість хворих зросла вдвічі
Сьогодні, 16 квітня, в Одеській області лабораторно підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у Facebook.
За словами очільника ОДА, сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив 20 нових випадків зараження коронавірусом. Двох хворих було виявлено безпосередньо в Одесі.
Також зараження коронавірусом підтвердили у:
Куций наголосив, що за тиждень кількість підтверджених випадків коронавірусу в області збільшилася вдвічі.
"Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерства охорони здоров'я України, буде у наступні два тижні", - додав він.
Нагадаємо, що станом на ранок 16 квітня Центр громадського здоров'я України підтвердив 4161 випадок захворювання на COVID-19. При цьому 186 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано майже 400 нових випадків.