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В Одеській області за добу зафіксували 20 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 20:40
В Одеській області за добу зафіксували 20 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень кількість хворих зросла вдвічі

Сьогодні, 16 квітня, в Одеській області лабораторно підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у Facebook.

За словами очільника ОДА, сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив 20 нових випадків зараження коронавірусом. Двох хворих було виявлено безпосередньо в Одесі.

Також зараження коронавірусом підтвердили у:

  • Подільську - 12 осіб віком від 31 до 67 років;
  • Чорноморську - 3 особи від 57 до 57 років;
  • Арцизі - один 24-річний пацієнт;
  • Ананьївському районі - один 46-річний пацієнт;
  • Саратському районі - один 61-річний пацієнт.

Куций наголосив, що за тиждень кількість підтверджених випадків коронавірусу в області збільшилася вдвічі.

"Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерства охорони здоров'я України, буде у наступні два тижні", - додав він.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 квітня Центр громадського здоров'я України підтвердив 4161 випадок захворювання на COVID-19. При цьому 186 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано майже 400 нових випадків.

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