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У Рівненській області підтвердили 16 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 05:37
У Рівненській області підтвердили 16 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вік хворих від 19 до 61 року

Протягом дня 26 квітня у Рівненській області підтверджено 16 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА у Facebook Віталія Коваля.

Він зазначив, що заразилися троє мешканців Дубровицького району, два - з смт Рокитне, шість - з Рівненського району, один - Сарненського району (с.Немовичі), чотири - місто Рівне. Вік хворих від 19 до 61 року.

Таким чином на Рівненщині зареєстровано 533 випадки захворювання на COVID-19. З них - 12 летальних, 46 людей одужало.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 54 зразки.

Раніше повідомлялося, що на півдні Чернігівської області три населених пункти - Прилуки, Журавка та Варва - визнані осередками спалаху коронавіруса.

РБК-Україна писало, що в Україні за добу 25 квітня число випадків COVID-19 збільшилося на 492 людини. У Чернігівській області було 32 зафіксованих випадки.

Білорусь випередила Україну по числу випадків зараження COVID-19 У Чернігівській області визначили три нових осередки спалаху коронавіруса
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