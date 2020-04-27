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В Ровенской области подтвердили 16 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 05:37
В Ровенской области подтвердили 16 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возраст больных от 19 до 61 года

В течение дня 26 апреля в Ровенской области подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровненской ОГА в Facebook Виталия Коваля.

Он отметил, что заразились трое жителей Дубровицкого района, два - из пгт Ракитное, шесть - из Ровенского района, один - Сарненского района (с.Немовичи), четыре - город Ровно. Возраст больных от 19 до 61 года.

Таким образом в Ровненской области зарегистрировано 533 случая заболевания COVID-19. Из них - 12 летальных, 46 человек выздоровели.

В настоящее время на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 54 образцы.

Ранее сообщалось, что на юге Черниговской области три населенных пункта - Прилуки, Журавка и Варва - признаны очагами вспышки коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Украине за сутки 25 апреля число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека. В Черниговской области было 32 зафиксированных случаи.

Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19 В Черниговской области определили три новых очага вспышки коронавируса
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