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У Рівненській області чоловік організував масштабну схему з продажу гуманітарки

Фото: у Рівненській області продавали гуманітарку (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Рівненської області організував масштабну схему з продажу гуманітарної допомоги. Шахраю вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що до схеми чоловік залучив 7 своїх знайомих. "Волонтери" брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу і привозили в Рівне, де продавали. Встановлено щонайменше 20 фактів продажу бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.

Правоохоронців провели 38 обшуків, під час яких вилучили 11 позашляховиків, бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор, військовий одяг, спорядження, сотні коробок із засобами гігієни, ліками та харчами.

Крім того, вилучили півмільйона гривень, банківські карти, накладні та чорнову документацію.

Учасникам схеми вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Фото: у Рівненській області викрили схему з продажу гуманітарки (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві чоловік отримав чотири роки в'язниці за те, що продавав гуманітарну допомогу.

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