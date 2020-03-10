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У Рівненській області від грипу померла жінка

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 17:47
У Рівненській області від грипу померла жінка
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У жінки підтвердили наявність вірусу грипу А

У Рівненській області внаслідок ускладнень грипу померла жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, від грипу померла 51-річна мешканка Костопільського району.

Жінка захворіла 27 лютого. За медичною допомогою звернулася 2 березня і була госпіталізована в Рівненську міську лікарню № 2, а 8 березня жінка померла.

Аналізи підтвердили наявність у неї вірусу грипу А.

Наголошується, що це вже п'ята смерть від ускладнень грипу у 2020 році в області.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер 26-річний чоловік. У нього був підтверджений вірус грипу А (H1N1) пандемічний. Чоловік не був вакцинований від грипу.

Крім того, у Львові від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Він захворів ще 17 лютого, проте до лікаря звернувся лише 21 лютого.

Додамо, що в Кіровоградській області було зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Крім того, в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії.

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