В Ровенской области от гриппа умерла женщина

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У женщины подтвердили наличие вируса гриппа А

В Ровенской области в результате осложнений гриппа умерла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.

Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась.

Анализы подтвердили у нее наличие вируса гриппа А.

Отмечается, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в 2020 году в области.

Напомним, в Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. У него был подтвержден вирус гриппа А (H1N1) пандемический. Мужчина не был вакцинирован от гриппа.

Кроме того, во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Он заболел еще 17 февраля, однако к врачу обратился лишь 21 февраля.

Добавим, что в Кировоградской области было зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Кроме того, в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии.