У Рівненській області від грипу помер чоловік

У Рівненській обласній лікарні від ускладнень грипу помер 50-річний чоловік. Про це йдеться в повідомленні Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що від ускладнень грипу помер чоловік, який з 13 січня перебував у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології.

Також повідомляється, що за минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність грипом і гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). Всього захворіли 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей. Госпіталізовано 259 хворих, з них 176 дітей. На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають 4 хворих у важкому стані, у тому числі 1 дитина.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано в Радивилівському (на 77%), Зарічненському (на 30%), Костопільському (на 16%) районах, Острозі (на 48%) і Вараші (на 19%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві зафіксовано перший в епідемічному сезоні випадок захворювання коронавірусом. Водночас медики уточнюють, що це не китайський новий коронавірус, число жертв якого у світі майже досягло сотні людей.