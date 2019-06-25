У Рівненській області горить сміттєзвалище. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, 25 червня о 04:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загорання сміття на полігоні сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради, яке належить КАТП-1728. Площа пожежі становить 0,5 га. Площа сміттєзвалища - 21,15 га. Зазначалося, що ситуація контрольована, поширення вогню немає.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі

"Станом на 07:22 пожежу локалізовано. Ситуація з ліквідацією пожежі на території сміттєзвалища під цілковитим контролем рятувальників ДСНС. Розповсюдження вогню немає. Проводяться усі необхідні заходи щодо найшвидшої ліквідації", - повідомляють рятувальники.

Вказано, що до гасіння пожежі від Головного управління ДСНС у Рівненській області залучено 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу рятувальників. Від

КАТП-1728 - 2 одиниці спецтехніки та 4 працівника.

Нагадаємо, у серпні 2018 року у Харківській області поблизу міста Балаклія горіло несанкціоноване звалище.

Як писало РБК-Україна, у лютому рятувальники гасили пожежу на території Полтавського міського звалища твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району.