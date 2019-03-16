У Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї

У схованці зберігались гранатомети, гранати та патрони

В Здолбуновском районе Ровенской области работники Службы безопасности Украины (СБУ) по противодействию незаконному обороту оружия и полицейские обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что схрон находился в одном из нежилых помещений поселка.

"Из тайника правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, четырнадцать гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и шестьдесят патронов калибра 7,62 мм. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения причастных лиц к ответственности. Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе в гараже обнаружили большой арсенал оружия. При проведении санкционированных обшукових мероприятий в гаражном помещении, в Кальмиусскому районе Мариуполя, правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6 тысяч патронов различного калибра.