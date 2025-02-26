Рота ударных БПЛА "Фаворит" ищет операторов дронов и других специалистов

По данным журналистов, только в 2024 году подразделение уничтожило более 50 единиц вражеской техники и ликвидировало не менее 1000 оккупантов. Эксперты отмечают высокую эффективность роты благодаря использованию современных технологий, мобильности и нестандартных тактических решений.

Командир подразделения, известный спортсмен и спортивный функционер Денис Перч отмечает, что основу роты составляют бывшие профессиональные спортсмены, что обеспечивает высокий уровень дисциплины, выносливости и командной работы. Он также отметил, что уровень обеспечения "Фаворита" является одним из лучших в ВСУ.

Подразделение действует на нескольких направлениях одновременно и участвовало в ключевых боевых операциях, в частности в освобождении Харьковщины, обороне Бахмута, а также в боях вблизи Купянска, Лимана, Торецка и на Запорожском направлении.

Подать заявку на вступление в роту можно через ее официальную страницу в Instagram и официальный сайт подразделения.