РосСМИ заявляют о падении второго вертолета в Брянской области

"В Брянской области могли упасть сразу два вертолета - один в Клинцах, второй в Стародубе", - говорится в сообщении.

Пока что в России не подтвердили эту информацию. Однако россияне публикуют карды с места инцидента.

В то же время, российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах якобы объявили план "Перехват". Россияне ищут диверсантов, которые "могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".

РФ могла сама сбить свой вертолет

В сети предполагают, что россияне могли сами уничтожить свой вертолет, упавший в городе Клинцы. Telegram-канал публикуют видео, на котором заметно, что в нос вертолета прилетает ракета. Россияне предполагают, что вертолет был сбит с ЗРК "Панцирь".