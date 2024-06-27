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РосСМИ заявили об атаке на завод в Тверской области: он производит авиационное топливо

Фото: россияне 27 июня заявили об атаке на завод в Тверской области (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что в Тверской области был атакован завод по производству топлива для авиации. Речь идет о Редкинском опытном заводе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Как пишут российские СМИ, завод якобы атаковали четыре дрона-камикадзе в ночь на 27 июня.

По сообщению российских пабликов, на предприятии повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших якобы нет, а сотрудников эвакуировали.

 

Что известно об этом заводе

Редкинский опытный завод находится в примерно 40 километрах от Твери. Из открытых источников известно, что там производят химические реагенты и добавки, которые, в том числе, используются в военной промышленности. Также завод занимается производством авиационного топлива.

Само предприятие не сообщало об атаке. Власти Тверской области заявляли, что якобы дроны атаковали Конаковский муниципальный округ, в который входит населенный пункт Редкино.

Российское министерство обороны утверждает, что в ночь на 27 июня сбивали беспилотники над тремя регионами РФ. У Шойгу заявляют, что над Тверской областью были сбиты четыре дрона, над Московской - два, над Белгородской - один.

Атака на заводы в России

Напомним, что украинские спецслужбы совершили уже десятки атаки на российские заводы. Украинские дроны нацеливают на объекты, которые используются в военных целях. Часто целями становятся нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Так, 17 июня в России были атакованы объекты в трех областях. По данным источников РБК-Украина, одной из целей являлся Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод.

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